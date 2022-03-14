У МВС пояснили, для чого Кадиров записав відео щодо викрадення українських дітей

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“Ми повинні сказати про кілька моментів, чому з'явилося це відео (Кадирова — ред.). Перший важливий момент полягає в тому, що в росії, в Україні ми про це багато разів говорили й в світі говориться, про те, що чеченська гвардія відіграє роль так званих заградотрядов. Для тих, хто не знає, що це таке заградотряди, то цей термін з'явився у 1917-1918 роках під час революції, коли за ідеєю Льва Троцького за спинами солдатів стояли заградотряди. Їхня задача була в тому, що коли солдати починають втікати, починають розвертатися від ворога, стріляти по них, змушуючи їх залишатися на полі бою”, - розповів Денисенко.

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За його словами, останнім часом серед перехоплень розмов російських військовослужбовців, чути про появи таких заградотрядів.

“І в росії зараз достатньо багато говориться про те, що чеченці насправді є заградотрядами в цій війні, вони відігрують перш за все цю каральну роль. Тому, очевидно, все ж таки Кадирову потрібно було показати, що вони планують якісь військові операції, що вони щось роблять і цим самим перебити інформаційну хвилю, яка в тому числі розповсюджується в рф про те, що чеченці є нічим іншим, як заградотрядами", - повідомив Денисенко.

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Денисенко зазначив, що другий не менш важливий момент для Кадирова полягає в тому, що в перші дні війни достатньо велика частина його так званої гвардії була розбита під Києвам, і в тому числі під Бучою.

“Приховати це в Республіці Чечня неможливо, й ми розуміємо, що частина елітних підрозділів цієї так званої гвардії була розбита. Тому Кадиров не може не розуміти, що це може викликати певні “тертя” в самій Чечні, яка відносно невелика республіка за чисельністю населення, й ми розуміємо, що чеченці не можуть про це не говорити. Тому йому потрібно було показати, що він воює разом із своїми, йому потрібно було показати, що він нібито на фронті, й що нібито планує якісь операції”, - розповів Денисенко.

Доповнення

13 березня радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко оприлюднив відео, на якому Кадиров обговорював зі своїм спецназом викрадення українських дітей.