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У МВС пояснили, для чого Кадиров записав відео щодо викрадення українських дітей

У МВС пояснили, для чого Кадиров записав відео щодо викрадення українських дітей

Київ • УНН

 • 202369 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. Глава Чечні Рамзан Кадиров записав відео, на якому обговорював зі своїми спецпризначенцями викрадення дітей, зокрема, для того, щоб перебити інформаційну хвилю про те, що його чеченці є нічим іншим, як заградотрядами у війні, яку розпочала рф проти України. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Ми повинні сказати про кілька моментів, чому з'явилося це відео (Кадирова — ред.). Перший важливий момент полягає в тому, що в росії, в Україні ми про це багато разів говорили й в світі говориться, про те, що чеченська гвардія відіграє роль так званих заградотрядов. Для тих, хто не знає, що це таке заградотряди, то цей термін з'явився у 1917-1918 роках під час революції, коли за ідеєю Льва Троцького за спинами солдатів стояли заградотряди. Їхня задача була в тому, що коли солдати починають втікати, починають розвертатися від ворога, стріляти по них, змушуючи їх залишатися на полі бою”, - розповів Денисенко.

Деталі

За його словами, останнім часом серед перехоплень розмов російських військовослужбовців, чути про появи таких заградотрядів.

“І в росії зараз достатньо багато говориться про те, що чеченці насправді є заградотрядами в цій війні, вони відігрують перш за все цю каральну роль. Тому, очевидно, все ж таки Кадирову потрібно було показати, що вони планують якісь військові операції, що вони щось роблять і цим самим перебити інформаційну хвилю, яка в тому числі розповсюджується в рф про те, що чеченці є нічим іншим, як заградотрядами", - повідомив Денисенко.

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Денисенко зазначив, що другий не менш важливий момент для Кадирова полягає в тому, що в перші дні війни достатньо велика частина його так званої гвардії була розбита під Києвам, і в тому числі під Бучою.

“Приховати це в Республіці Чечня неможливо, й ми розуміємо, що частина елітних підрозділів цієї так званої гвардії була розбита. Тому Кадиров не може не розуміти, що це може викликати певні “тертя” в самій Чечні, яка відносно невелика республіка за чисельністю населення, й ми розуміємо, що чеченці не можуть про це не говорити. Тому йому потрібно було показати, що він воює разом із своїми, йому потрібно було показати, що він нібито на фронті, й що нібито планує якісь операції”, - розповів Денисенко.

Доповнення

13 березня радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко оприлюднив відео, на якому Кадиров обговорював зі своїм спецназом викрадення українських дітей.

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