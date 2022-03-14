В МВД объяснили, для чего Кадыров записал видео о похищении украинских детей

Цитата

“Мы должны сказать о нескольких моментах, почему появилось это видео (Кадырова — ред.). Первый важный момент заключается в том, что в россии, в Украине мы об этом много раз говорили и в мире говорится, о том, что чеченская гвардия играет роль так называемых заградотрядов. Для тех, кто не знает, что это такое заградотряды, то этот термин появился в 1917-1918 годах во время революции, когда по идее Льва Троцкого за спинами солдат стояли заградотряды. Их задача была в том, что когда солдаты начинают убегать, начинают разворачиваться от врага, стрелять по ним, заставляя их оставаться на поле боя”, - рассказал Денисенко.

Детали

По его словам, в последнее время среди перехватов разговоров российских военнослужащих слышно о появлении таких заградотрядов.

"И в России сейчас достаточно много говорится о том, что чеченцы на самом деле являются заградотрядами в этой войне, они играют прежде всего эту карательную роль. Поэтому, очевидно, все же Кадырову нужно было показать, что они планируют какие-то военные операции, что они что-то делают и этим самым перебить информационную волну, которая в том числе распространяется в рф о том, что чеченцы являются ничем иным, как заградотрядами", - сообщил Денисенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кадыров сказал, что находится под Киевом

Денисенко отметил, что второй не менее важный момент для Кадырова заключается в том, что в первые дни войны достаточно большая часть его так называемой гвардии была разбита под Києвам, и в том числе под Бучей.

“Скрыть это в Республике Чечня невозможно, и мы понимаем, что часть элитных подразделений этой так называемой гвардии была разбита. Поэтому Кадыров не может не понимать, что это может вызвать определенные “трения” в самой Чечне, которая относительно небольшая республика по численности населения, и мы понимаем, что чеченцы не могут об этом не говорить. Поэтому ему нужно было показать, что он воюет вместе со своими, ему нужно было показать, что он якобы на фронте, и что якобы планирует какие-то операции”, - рассказал Денисенко.

Дополнение

13 марта советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко обнародовал видео, на котором Кадыров обсуждал со своим спецназом похищение украинских детей.