В МВД объяснили, для чего Кадыров записал видео о похищении украинских детей

ukru
19:03 • 64124 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 112755 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 109103 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 103990 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 84881 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 88160 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 77548 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 113739 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 122931 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 126615 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Уиткофф, Рубио и Уолтц приедут в Мар-а-Лаго к Трампу на доклад о встрече с путиным - CNN

Уиткофф, Рубио и Уолтц приедут в Мар-а-Лаго к Трампу на доклад о встрече с путиным - CNN

15 марта, 15:44 • 72841 просмотра
Рютте после саммита "коалиции желающих": НАТО решительно и едино

Рютте после саммита "коалиции желающих": НАТО решительно и едино

15 марта, 16:39 • 77411 просмотра
Трамп заверил, что путин не заставлял Уиткоффа ждать встречи более девяти часов

Трамп заверил, что путин не заставлял Уиткоффа ждать встречи более девяти часов

17:39 • 91119 просмотра
Напомнили об соучастии в преступлении против Украины и сравнили с тараканом: в МИД ответили лукашенко за оскорбление Зеленского

Напомнили об соучастии в преступлении против Украины и сравнили с тараканом: в МИД ответили лукашенко за оскорбление Зеленского

18:06 • 37596 просмотра
США нанесли мощный удар по хуситам в Йемене: что известно

США нанесли мощный удар по хуситам в Йемене: что известно

19:28 • 105851 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 113739 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 114428 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 253682 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 283240 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 219778 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 101147 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 122931 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 108612 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 126067 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 128247 просмотра
Актуальное
В МВД объяснили, для чего Кадыров записал видео о похищении украинских детей

В МВД объяснили, для чего Кадыров записал видео о похищении украинских детей

Киев • УНН

 • 202367 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Глава Чечни Рамзан Кадыров записал видео, на котором обсуждал со своим спецназом похищения детей, в частности, для того, чтобы перебить информационную волну о том, что его чеченцы являются ничем иным, как заградотрядами в войне, которую развязала рф против Украины. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Мы должны сказать о нескольких моментах, почему появилось это видео (Кадырова — ред.). Первый важный момент заключается в том, что в россии, в Украине мы об этом много раз говорили и в мире говорится, о том, что чеченская гвардия играет роль так называемых заградотрядов. Для тех, кто не знает, что это такое заградотряды, то этот термин появился в 1917-1918 годах во время революции, когда по идее Льва Троцкого за спинами солдат стояли заградотряды. Их задача была в том, что когда солдаты начинают убегать, начинают разворачиваться от врага, стрелять по ним, заставляя их оставаться на поле боя”, - рассказал Денисенко.

Детали

По его словам, в последнее время среди перехватов разговоров российских военнослужащих слышно о появлении таких заградотрядов.

"И в России сейчас достаточно много говорится о том, что чеченцы на самом деле являются заградотрядами в этой войне, они играют прежде всего эту карательную роль. Поэтому, очевидно, все же Кадырову нужно было показать, что они планируют какие-то военные операции, что они что-то делают и этим самым перебить информационную волну, которая в том числе распространяется в рф о том, что чеченцы являются ничем иным, как заградотрядами", - сообщил Денисенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кадыров сказал, что находится под Киевом

Денисенко отметил, что второй не менее важный момент для Кадырова заключается в том, что в первые дни войны достаточно большая часть его так называемой гвардии была разбита под Києвам, и в том числе под Бучей.

“Скрыть это в Республике Чечня невозможно, и мы понимаем, что часть элитных подразделений этой так называемой гвардии была разбита. Поэтому Кадыров не может не понимать, что это может вызвать определенные “трения” в самой Чечне, которая относительно небольшая республика по численности населения, и мы понимаем, что чеченцы не могут об этом не говорить. Поэтому ему нужно было показать, что он воюет вместе со своими, ему нужно было показать, что он якобы на фронте, и что якобы планирует какие-то операции”, - рассказал Денисенко.

Дополнение

13 марта советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко обнародовал видео, на котором Кадыров обсуждал со своим спецназом похищение украинских детей.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы