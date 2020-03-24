У МВС показали, як доставляють тести по регіонам
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Міністерство внутрішніх справ України показало, як відбувавсь процес доставки тест-систем на коронавірус та захисних костюмів по регіонам України. По це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу МВС.
“Саме так відбувається процес доставки тест-систем і захисних костюмів по регіонам. Ми дуже сподіваємось, що всі тест-системы покажуть лише негативні результати, а всі хто вже підхопив вірус, обов’язково одужають!”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 23 березня льотчики Нацгвардії доставили в Східні, Південні, та Західні регіони України експрес та ПЦР тести на коронавірус, а також маски, респіратори і костюми біологічного захисту.
Як повідомляв УНН, зранку у понеділок, 23 березня, літак Збройних сил України Іл-76 доправив в аеропорт “Бориспіль” (Київ) з китайського Гуанчжоу партію тестів для виявлення коронавірусної інфекції.