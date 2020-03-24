В МВД показали, как доставляют тесты по регионам
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Министерство внутренних дел Украины показало, как происходил процесс доставки тест-систем на коронавирус и защитных костюмов по регионам Украины. По этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МВД.
“Именно так происходит процесс доставки тест-систем и защитных костюмов по регионам. Мы очень надеемся, что все тест-системы покажут только отрицательные результаты, а все кто уже подхватил вирус, обязательно поправятся!”, — говорится в сообщении.
Напомним, 23 марта летчики Нацгвардии доставили в Восточные, Южные и Западные регионы Украины экспресс и ПЦР тесты на коронавирус, а также маски, респираторы и костюмы биологической защиты.
Как сообщал УНН, утром в понедельник, 23 марта, самолет Вооруженных сил Украины Ил-76 доставил в аэропорт “Борисполь” (Киев) с китайского Гуанчжоу партию тестов для выявления коронавирусной инфекции.