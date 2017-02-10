У МВФ прокоментували питання підвищення пенсійного віку в Україні

"Я б сказав, що влада згодна з необхідністю комплексної пенсійної реформи для забезпечення стійкості пенсійної системи, і щоб бути в змозі забезпечити кращу життєздатність пенсійної системи і бути в змозі забезпечити кращі пенсії пенсіонерам. Це включає в себе розгляд всіх варіантів, щоб перейти до більш сучасної та справедливої ​​системи з більш чіткими правилами, які забезпечують стимули для більшої зайнятості та більш пізнього виходу на пенсію", - сказав він.

Нагадаємо, раніше голова Мінсоцполітики А.Рева заявив, що МВФ на цьому етапі погодився зняти вимогу про підвищення пенсійного віку.

Також нагадаємо, А.Рева заявив, що протягом року пенсійна реформа може бути запроваджена.