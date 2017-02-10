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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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У МВФ прокоментували питання підвищення пенсійного віку в Україні

Київ • УНН

 • 12418 перегляди

КИЇВ. 10 лютого. УНН. У Міжнародному валютному фонді зазначили, що українська влада згодна з необхідністю комплексної пенсійної реформи для забезпечення стійкості пенсійної системи і що для цього потрібно розглядати всі варіанти. Про це заявив офіційний представник МВФ Джеррі Райс під час брифінгу, коментуючи питання про незгоду в уряді України з МВФ щодо підвищення пенсійного віку, передає УНН.

У МВФ прокоментували питання підвищення пенсійного віку в Україні

"Я б сказав, що влада згодна з необхідністю комплексної пенсійної реформи для забезпечення стійкості пенсійної системи, і щоб бути в змозі забезпечити кращу життєздатність пенсійної системи і бути в змозі забезпечити кращі пенсії пенсіонерам. Це включає в себе розгляд всіх варіантів, щоб перейти до більш сучасної та справедливої ​​системи з більш чіткими правилами, які забезпечують стимули для більшої зайнятості та більш пізнього виходу на пенсію", - сказав він.

Нагадаємо, раніше голова Мінсоцполітики А.Рева заявив, що МВФ на цьому етапі погодився зняти вимогу про підвищення пенсійного віку.

Також нагадаємо, А.Рева заявив, що протягом року пенсійна реформа може бути запроваджена.

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