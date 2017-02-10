В МВФ прокомментировали вопрос повышения пенсионного возраста в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. В Международном валютном фонде отметили, что украинская власть согласна с необходимостью комплексной пенсионной реформы для обеспечения устойчивости пенсионной системы и что для этого нужно рассматривать все варианты. Об этом заявил официальный представитель МВФ Джерри Райс во время брифинга, комментируя вопрос о несогласии в правительстве Украины с МВФ о повышении пенсионного возраста, передает УНН.
"Я бы сказал, что власть согласна с необходимостью комплексной пенсионной реформы для обеспечения устойчивости пенсионной системы, и чтобы быть в состоянии обеспечить лучшую жизнеспособность пенсионной системы и быть в состоянии обеспечить лучшие пенсии пенсионерам. Это включает в себя рассмотрение всех вариантов, чтобы перейти к более современной и справедливой системы с более четкими правилами, которые обеспечивают стимулы для большей занятости и более позднего выхода на пенсию", - сказал он.
Напомним, ранее глава Минсоцполитики А.Рева заявил, что МВФ на данном этапе согласился снять требование о повышении пенсионного возраста.
Также напомним, А.Рева заявил, что в течение года пенсионная реформа может быть внедрена.