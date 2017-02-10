В МВФ прокомментировали вопрос повышения пенсионного возраста в Украине

"Я бы сказал, что власть согласна с необходимостью комплексной пенсионной реформы для обеспечения устойчивости пенсионной системы, и чтобы быть в состоянии обеспечить лучшую жизнеспособность пенсионной системы и быть в состоянии обеспечить лучшие пенсии пенсионерам. Это включает в себя рассмотрение всех вариантов, чтобы перейти к более современной и справедливой системы с более четкими правилами, которые обеспечивают стимулы для большей занятости и более позднего выхода на пенсию", - сказал он.

Напомним, ранее глава Минсоцполитики А.Рева заявил, что МВФ на данном этапе согласился снять требование о повышении пенсионного возраста.

Также напомним, А.Рева заявил, что в течение года пенсионная реформа может быть внедрена.