У МВФ підтвердили віртуальний візит місії в Україну. Про виділення траншу не повідомляли

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КИЇВ. 16 вересня. УНН. Місія міжнародного валютного фонду у вересні здійснить віртуальний візит в Україну для обговорення поточної програми stand-by. Про це повідомив представник МВФ Джеррі Райс на брифінгу, передає УНН.

Цитата

"В кінці цього місяця запланована віртуальна місія по Україні. Конкретні дати будуть оголошені ближче до початку місії в кінці цього місяця. Що стосується статусу, в якому ми знаходимося з Україною, ми заявили раніше влітку, що будемо працювати з владою з питань, що залишаються, за якими нам необхідно досягти угоди для завершення огляду поточної програми з Україною", - заявив Райс.

Деталі

За його словами, місія буде зосереджена на питаннях, пов'язаних зі зміцненням управління і автономії Національного банку України, судовою реформою, відновленням і зміцненням антикорупційної бази, а також забезпеченням стабільного фінансового стану країни.

Місія буде проходити віртуально.

На уточнююче питання про виділення коштів Україні і недавніх заяв прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про те, що Україна виконала умови МВФ, Райс відповів наступне: "Мені нема чого додати до того, що я сказав. У мене немає графіка виплат або розширення. Я вважаю, що ми повинні дати можливість пройти активним дискусіям".

Нагадаємо

Раніше в цьому місяці Шмигаль заявив, що черговий транш МВФ (Міжнародного валютного фонду) в розмірі 750 млн доларів повинен надійти в Україну в кінці листопада або на початку грудня.

13 вересня в Мінфіні повідомили, що Україна очікує місію Міжнародного валютного фонду вже наступного тижня.

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