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У МВФ наголосили на реформуванні української податкової та митниці

У МВФ наголосили на реформуванні української податкової та митниці

Київ • УНН

 • 8657 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Представники місії Міжнародного валютного фонду наголосили на важливості дальшого реформування податкової та митниці, покращення умов для ведення бізнесу, реформування енергоринків. Про це вони сказали під час зустрічі з першим віце-прем’єр-міністром – міністром економічного розвитку і торгівлі Степаном Кубівим, передає УНН з посиланням на прес-службу Мінекономрозвитку.

"Представники місії МВФ зауважили важливість подальшого реформування податкової та митниці, покращення умов для ведення бізнесу в Україні, реформування у галузі сільського господарства та ефективного реформування енергетичних ринків", - йдеться у повідомленні Мінекономрозвитку.

Зокрема, керівник місії МВФ в Україні Рон ван Роден вважає позитивним те, що МВФ вдалося у вересні завершити другий перегляд програми.

"Думаю, що це є відображенням тих багатьох позитивних речей, які здійснив новий Уряд після свого призначення у квітні", - сказав він.

У свою чергу, С.Кубів наголосив, що саме сьогодні уряд прийняв важливі проекти документів, які стосуються реформування діяльності державних компаній.

"Сьогодні зранку Уряд ухвалив порядки формування незалежних наглядових рад державних підприємств. Це величезний крок вперед у реформі управління держвласністю", - відзначив він.

За його словами, Кабмін ухвалив важливі рішення щодо конкурсних відборів керівників державного сектору економіки та розширили склад Номінаційного комітету для відбору керівників важливих ДП. До розширеного складу увійшли консультанти, які є експертами від МВФ. Це посилить прозорість та відкритість роботи держпідприємств.

Нагадаємо, В.Гройсман розраховує розпочати масштабний процес реформування митниці з січня 2017 року.

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