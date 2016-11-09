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В МВФ отметили реформирование украинской налоговой и таможни

В МВФ отметили реформирование украинской налоговой и таможни

Киев • УНН

 • 8657 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Представители миссии Международного валютного фонда отметили важность дальнейшего реформирования налоговой и таможни, улучшение условий для ведения бизнеса, реформирование энергорынков. Об этом они сказали во время встречи с первым вице-премьер-министром - министром экономического развития и торговли Степаном Кубивым, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.

"Представители миссии МВФ отметили важность дальнейшего реформирования налоговой и таможни, улучшения условий для ведения бизнеса в Украине, реформирование в области сельского хозяйства и эффективного реформирования энергетических рынков", - говорится в сообщении Минэкономразвития.

В частности, руководитель миссии МВФ в Украине Рон ван Роден считает положительным то, что МВФ удалось в сентябре завершить второй просмотр программы.

"Думаю, что это является отражением тех многих положительных вещей, которые совершило новое правительство после своего назначения в апреле", - сказал он.

В свою очередь, С.Кубив подчеркнул, что именно сегодня правительство приняло важные проекты документов, касающихся реформирования деятельности государственных компаний.

"Сегодня утром Правительство приняло порядок формирования независимых наблюдательных советов государственных предприятий. Это огромный шаг вперед в реформе управления госсобственностью", - отметил он.

По его словам, Кабмин принял важные решения относительно конкурсных отборов руководителей государственного сектора экономики и расширили состав Номинационного комитета для отбора руководителей важных ГП. В расширенный состав вошли консультанты, которые являются экспертами от МВФ. Это усилит прозрачность и открытость работы госпредприятий.

Напомним, В.Гройсман рассчитывает начать масштабный процесс реформирования таможни с января 2017 года.

Украинские Национальные Новости

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