У МОЗ викрили самоназваного експерта та відмежувалися від її заяв на тему COVID-19

У МОЗ викрили самоназваного експерта та відмежувалися від її заяв на тему COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. У МОЗ відхрестилися від експерта, що раніше заявляла про сертифікацію виробництва забракованих в Україні ПЛР-тестів. Про це свідчить відповідь відомства на запит УНН.
По-перше, в МОЗ не мають відношення до публічних заяв Світлани Степанюк, які та робить засобам масової інформації, називаючи себе при цьому "експертом МОЗ з лабораторної діагностики COVID-19", запевнили у відомстві.
"Міністерство охорони здоров'я України не організовувало коментар Світлани Степанюк, який вийшов в ефірі програми "Факти" на телеканалі ICTV 29 квітня 2020 року", - зазначили в пресслужбі.
А відповідаючи на запитання про те, чи дійсно Степанюк є експертом МОЗ, там пояснили: "Склад груп експертів МОЗ України за профільними напрямками затверджений наказом МОЗ Україні від 21.07.2017 р. №834 "Про затвердження складу груп експертів МОЗ України".
Прізвище Степанюк у цьому документі відсутнє.
Нагадаємо, як писав УНН, в сюжеті програми "Факти" на "ICTV" Степанюк запевняла, що виробництво українських ПЛР-тестів сертифіковано.
"Сьогодні здатні зробити 2 млн тестів, які потрібні і для карантинних заходів і для виходу з карантину. І якщо потрібно буде випустити більше, тобто є такі можливості і є сертифіковане виробництво", - говорила вона.
Проте згодом з'ясувалося, що виробництво ПЛР-тестів не верифіковане, а заявлена їх виробником ("Укргентех", - ред.) чутливість і специфічність не відповідають дійсності. Про це заявили у Центрі громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.
"Заявлені виробником значення чутливості і специфічності даної тест-системи не підтверджені верифікаційними дослідженнями в практичних лабораторіях. З огляду на результати верифікації, використання такої тест-системи не може здійснюватися в установах охорони здоров'я для етіологічної діагностики COVID-19", - сказано в документі ЦГЗ МОЗ України, який був переданий, в тому числі, і головному санітарному лікарю Віктору Ляшку.