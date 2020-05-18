В Минздраве разоблачили самозванного эксперта и отмежевались от ее заявлений на тему COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. В Минздраве открестились от эксперта, которая ранее заявляла о сертификации производства забракованных в Украине ПЦР-тестов. Об этом свидетельствует ответ ведомства на запрос УНН.
Во-первых, в Минздраве не имеют отношения к публичным заявлениям Светланы Степанюк, которые та делает средствам массовой информации, называя себя при этом "экспертом Минздрава по лабораторной диагностике COVID-19", заверили в ведомстве.
"Министерство здравоохранения Украины не организовывало комментарий Светланы Степанюк, который вышел в эфире программы "Факты" на телеканале ICTV 29 апреля 2020 года", - отметили в пресс-службе.
А отвечая на вопрос о том, действительно ли Степанюк является экспертом Минздрава, там объяснили: "Состав групп экспертов Минздрава Украины по профильным направлениям утвержденный приказом Минздрава Украины от 21.07.2017 г. №834 "Об утверждении состава групп экспертов МОЗ Украины".
Фамилия Степанюк в этом документе отсутствует.
Напомним, как писал УНН, в сюжете программы "Факты" на ICTV Степанюк уверяла, что производство украинских ПЦР-тестов сертифицировано.
"Сегодня способны сделать 2 млн тестов, которые нужны и для карантинных мероприятий и для выхода из карантина. И если нужно будет выпустить больше, то есть такие возможности и есть сертифицированное производство", - говорила она.
Однако впоследствии выяснилось, что производство ПЦР-тестов не верифицировано, а заявленная их производителем ("Укргентех", - ред.) чувствительность и специфичность не соответствуют действительности. Об этом заявили в Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.
"Заявленные производителем значения чувствительности и специфичности данной тест-системы не подтверждены верификационными исследованиями в практических лабораториях. Учитывая результаты верификации, использование такой тест-системы не может осуществляться в учреждениях здравоохранения для этиологической диагностики COVID-19", - говорится в документе ЦОЗ Минздрава Украины, который был передан, в том числе, и главному санитарному врачу Виктору Ляшко.