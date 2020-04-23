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У МОЗ розповіли, як проходитимуть наступні закупівлі ліків та засобів індивідуального захисту

У МОЗ розповіли, як проходитимуть наступні закупівлі ліків та засобів індивідуального захисту

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. У Міністерства охорони здоров’я є можливість організувати наступні закупівлі у зв’язку зі змінами Держбюджету, тож зараз готуються всі пропозицію щодо закупівель ліків та засобів індивідуального захисту, а також відновлення деяких програм. Про це під час онлайн-брифінгу на тему: "Закупівлі МОЗ" повідомила заступниця Міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова, передає кореспондент УНН.

"На сьогоднішній день, відповідно до змін Державного бюджету є така можливість організовувати наступні закупівлі – це Фонд боротьби з коронавірусною інфекцією, який був створений у понеділок, проголосований у змінах до Держбюджету України. Відповідно до порядків, що були прийняті буквально вчора на уряді, ми зараз готуємо всі пропозиції, а їх в нас досить багато – це і відновлення програм, це і закупівля ліків, і закупівля засобів індивідуального захисту", - відповіла Шаталова на запитання про організацію наступних закупівель.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На закупівлю костюмів біологічного захисту МОЗ виділило 35 млн грн.

Вона також зазначила, що міністерству потрібно створити якийсь резерв у розрахунку місячної потреби, для того, щоб воно могло надалі там, де будуть спалахи, оперативно та якісно реагувати.

Нагадаємо, що 13 квітня Верховна Рада України на позачерговому засіданні ухвалила в цілому проект закону №3279-д про внесення змін до Державного бюджету України на 2020 рік, який був доопрацьований бюджетним комітетом у зв’язку з епідемією COVID-19.

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