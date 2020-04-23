У МОЗ розповіли, як проходитимуть наступні закупівлі ліків та засобів індивідуального захисту

КИЇВ. 23 квітня. УНН. У Міністерства охорони здоров’я є можливість організувати наступні закупівлі у зв’язку зі змінами Держбюджету, тож зараз готуються всі пропозицію щодо закупівель ліків та засобів індивідуального захисту, а також відновлення деяких програм. Про це під час онлайн-брифінгу на тему: "Закупівлі МОЗ" повідомила заступниця Міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова, передає кореспондент УНН.