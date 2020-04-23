В Минздраве рассказали, как будут проходить следующие закупки лекарств и средств индивидуальной защиты

"На сегодняшний день, согласно изменениям Государственного бюджета есть такая возможность организовывать следующие закупки - это Фонд борьбы с коронавирусной инфекцией, который был создан в понедельник, проголосованный в изменениях в Госбюджет Украины. Согласно порядков, которые были приняты буквально вчера на правительстве, мы сейчас готовим все предложения, а их у нас достаточно много - это и восстановление программ, это и закупка лекарств, и закупка средств индивидуальной защиты", - ответила Шаталова на вопрос об организации следующих закупок.

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Она также отметила, что министерству необходимо создать некий резерв в расчете месячной потребности, для того, чтобы оно могло в дальнейшем там, где будут вспышки, оперативно и качественно реагировать.

Напомним, что 13 апреля Верховная Рада Украины на внеочередном заседании приняла в целом проект закона №3279-д о внесении изменений в Государственный бюджет Украины на 2020 год, который был доработан бюджетным комитетом в связи с эпидемией COVID-19.