В Минздраве рассказали, как будут проходить следующие закупки лекарств и средств индивидуальной защиты
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. У Министерства здравоохранения есть возможность организовать следующие закупки в связи с изменениями Госбюджета, поэтому сейчас готовятся все предложение по закупкам лекарств и средствам индивидуальной защиты, а также восстановление некоторых программ. Об этом во время онлайн-брифинга на тему: "Закупки Минздрава" сообщила заместитель Министра здравоохранения Светлана Шаталова, передает корреспондент УНН.
"На сегодняшний день, согласно изменениям Государственного бюджета есть такая возможность организовывать следующие закупки - это Фонд борьбы с коронавирусной инфекцией, который был создан в понедельник, проголосованный в изменениях в Госбюджет Украины. Согласно порядков, которые были приняты буквально вчера на правительстве, мы сейчас готовим все предложения, а их у нас достаточно много - это и восстановление программ, это и закупка лекарств, и закупка средств индивидуальной защиты", - ответила Шаталова на вопрос об организации следующих закупок.
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Она также отметила, что министерству необходимо создать некий резерв в расчете месячной потребности, для того, чтобы оно могло в дальнейшем там, где будут вспышки, оперативно и качественно реагировать.
Напомним, что 13 апреля Верховная Рада Украины на внеочередном заседании приняла в целом проект закона №3279-д о внесении изменений в Государственный бюджет Украины на 2020 год, который был доработан бюджетным комитетом в связи с эпидемией COVID-19.