На закупівлю костюмів біологічного захисту МОЗ виділило 35 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Міністерство охорони здоров’я планує закупити засоби індивідуального захисту, а саме костюми біологічного захисту. На це виділено 35 млн грн. Про це під час онлайн брифінгу на тему "Закупівлі МОЗ" повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова, передає кореспондент УНН.
"Що стосується взагалі закупівель, в МОЗ на даний час є бюджет 35 млн грн на закупівлі. І це призначено резервним фондом на те, щоб закупити засоби індивідуального захисту. На цю суму найкритичнішим є саме костюми біологічного захисту. Вони відповідають стандартам європейських сертифікатів", - повідомила Шаталова.
Вона прокоментувала й обвинувачення у непрозорості закупівель костюмів, коли вони купуються за дорожчою ціною, ніж представлені на ринку.
"Якщо один і той самий предмет закупівлі, є питання корупційних ризиків, якщо ж ми бачимо різні речі... наприклад, Volkswagen і Запорожець… і те, і те машина, але все різне. Якщо ми говоримо про захист наших лікарів, про те, що інфекціоністи, епідеміологи, терапевти, що працюють з пацієнтами з COVID-19 – ми, як держава, маємо гарантувати їм безпеку. Наразі багато хворих лікарів, відповідно є питання, як цю безпеку організовували", - пояснила заступник міністра.
Нагадаємо, що за весь час пандемії захворіло 7 170 людей, з них 475 дітей, а також 1368 медичних працівників.