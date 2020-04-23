На закупку костюмов биологической защиты Минздрав выделил 35 млн грн

"Что касается вообще закупок, в Минздраве в настоящее время есть бюджет 35 млн грн на закупки. И это предназначено резервным фондом на то, чтобы закупить средства индивидуальной защиты. На эту сумму критическим является именно костюмы биологической защиты. Они соответствуют стандартам европейских сертификатов", - сообщила Шаталова.

Она прокомментировала и обвинения в непрозрачности закупок костюмов, когда они покупаются по более дорогой цене, чем представленные на рынке.

"Если один и тот же предмет закупки, есть вопрос коррупционных рисков, если мы видим разные вещи... например, Volkswagen и Запорожец... и то, и то машина, но все разное. Если мы говорим о защите наших врачей, о том , что инфекционисты, эпидемиологи, терапевты, работающие с пациентами с COVID-19 - мы, как государство, должны гарантировать им безопасность. Сейчас много больных врачей, соответственно вопрос, как эту безопасность организовывали", - пояснила замминистра.

Напомним, что за все время пандемии заболело 7 170 человек, из них 475 детей, а также 1368 медицинских работников.