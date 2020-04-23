На закупку костюмов биологической защиты Минздрав выделил 35 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Министерство здравоохранения планирует закупить средства индивидуальной защиты, а именно костюмы биологической защиты. На это выделено 35 млн грн. Об этом во время онлайн брифинга на тему "Закупки Минздрава" сообщила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова, передает корреспондент УНН.
"Что касается вообще закупок, в Минздраве в настоящее время есть бюджет 35 млн грн на закупки. И это предназначено резервным фондом на то, чтобы закупить средства индивидуальной защиты. На эту сумму критическим является именно костюмы биологической защиты. Они соответствуют стандартам европейских сертификатов", - сообщила Шаталова.
Она прокомментировала и обвинения в непрозрачности закупок костюмов, когда они покупаются по более дорогой цене, чем представленные на рынке.
"Если один и тот же предмет закупки, есть вопрос коррупционных рисков, если мы видим разные вещи... например, Volkswagen и Запорожец... и то, и то машина, но все разное. Если мы говорим о защите наших врачей, о том , что инфекционисты, эпидемиологи, терапевты, работающие с пациентами с COVID-19 - мы, как государство, должны гарантировать им безопасность. Сейчас много больных врачей, соответственно вопрос, как эту безопасность организовывали", - пояснила замминистра.
Напомним, что за все время пандемии заболело 7 170 человек, из них 475 детей, а также 1368 медицинских работников.