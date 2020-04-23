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Новий антирекорд: за добу на COVID-19 захворіло 123 медики та 44 дитини

Київ • УНН

 • 14071 перегляди

КИЇВ. 23 квітня. УНН. За добу зафіксовано новий антирекорд, так за добу на COVID-19 захворіло 123 медики та 44 дитини. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоровя України Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

"За минулу добу захворіло 578 осіб, з них 44 дитини та 123 медичних працівники. Це новий антирекорд за весь час у країні. Ми вважаємо, це стало наслідком порушення карантину під час вербного тижня та безпосередньо на Великдень. За весь час пандемії захворіло 7 170 людей, з них 475 дітей, а також 1368 медичних працівників", - зазначив він.

Також він зазначив, що якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Чернівецькій області – 87, Київській області – 61 та місті Києві - 70.

Нагадаємо, в Україні на 9 годину 23 квітня зафіксовано 7 170 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 187 - летальні.

Приріст випадків захворювання за минулу добу - 578, що більше, ніж добою раніше. 

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