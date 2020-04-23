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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 43144 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Новый антирекорд: за сутки на COVID-19 заболело 123 медика и 44 ребенка

Новый антирекорд: за сутки на COVID-19 заболело 123 медика и 44 ребенка

Киев  •  УНН

 • 14068 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. За сутки зафиксирован новый антирекорд, так за сутки на COVID-19 заболело 123 медика и 44 ребенка. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"За прошедшие сутки заболело 578 человек, из них 44 ребенка и 123 медицинских работника. Это новый антирекорд за все время в стране. Мы считаем, это стало следствием нарушения карантина на вербное воскресенье и непосредственно на Пасху. За все время пандемии заболело 7170 человек, из них 475 детей, а также 1368 медицинских работников", - отметил он.

Также он отметил, что если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Черновицкой области - 87, Киевской области - 61 и городе Киеве - 70.

Напомним, в Украине на 9 часов 23 апреля зафиксировано 7170 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 187 - летальных.

Прирост случаев заболевания за прошедшие сутки - 578, что больше, чем сутками ранее.

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