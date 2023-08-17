У МОЗ розповіли, скільки людей з початку року пройшли реабілітацію
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. В Україні з початку року послуги з амбулаторної реабілітації отримали понад 75 тисяч пацієнтів. Водночас стаціонарне відновлення пройшли понад 66 тисяч людей. Про це журналісту УНН повідомив директор Департаменту високотехнологічної медичної допомоги та інновацій МОЗ Василь Стрілка.
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«З початку року послуги з амбулаторної реабілітації отримали понад 75 тисяч пацієнтів. Водночас стаціонарне відновлення пройшли понад 66 тисяч людей», - розповів Стрілка.
Деталі
За його словами, серед лідерів напряму - наступні обласні центри та міста:
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- Дніпропетровська область. Стаціонарну реабілітацію пройшли 9 460 пацієнтів. Амбулаторну - 9 341 людина.
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- Місто Київ. Стаціонарну реабілітацію пройшли 3 770 пацієнтів. Амбулаторну - 10 620 людей.
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- Львівська область. Стаціонарну реабілітацію пройшли 3 879 пацієнтів. Амбулаторну - 5 935 людей.
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«Держава профінансувала послуг з амбулаторної та стаціонарної реабілітації на понад 1,9 млрд гривень», - повідомив Стрілка.
За його словами, загалом за пакетами «Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у стаціонарних умовах» та «Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у амбулаторних умовах» передбачено понад 4,2 мільярда гривень. Контракти із НСЗУ за цими напрямами наразі уклав 421 медзаклад. 262 - надають послуги зі стаціонарної реабілітації, 411 - підписали договори на амбулаторну реабілітацію.
Доповнення
Президент Зеленський анонсував, що в Україні з’явиться державна мережа реабілітаційних центрів.