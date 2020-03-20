У МОЗ розповіли, чому в Україні не тестують всіх підряд на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. В Україні на COVID-19 тестують тільки тих, хто звертається за медичною допомогою, оскільки встановлений такий алгоритм, який затверджений Всесвітньою організацією охорони здоров’я, що зменшує навантаження на систему охорони здоров’я. Про це сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції, передає кореспондент УНН.
“Наразі в нас встановлений такий алгоритм. Ми працюємо по цьому алгоритму. В разі, якщо ми будем змінювати алгоритм - ми будемо всіх тестувати і буде така необхідність, ми будемо переходити на такі моделі тестування. В той же час, Всесвітня організація охорони здоров’я і рекомендації, які вони дають і досвід інших країн, окрім Кореї, показує, що тестують тільки тих, хто звертається за медичною допомогою і з симптомами. Це в першу чергу залежить і від навантаження на систему охорони здоров’я”, - сказав Віктор Ляшко.
Він зазначив, що нещодавно італійські медики звертались до людей і просили їх не приходити на тестування, якщо в них немає симптомів, оскільки лабораторії не встигають працювати.
Нагадаємо, в Україні підтверджено 26 випадків захворювання на COVID-19, за добу надійшло 56 підозр.