У МОЗ розповіли, чому в Україні не тестують всіх підряд на COVID-19

КИЇВ. 20 березня. УНН. В Україні на COVID-19 тестують тільки тих, хто звертається за медичною допомогою, оскільки встановлений такий алгоритм, який затверджений Всесвітньою організацією охорони здоров’я, що зменшує навантаження на систему охорони здоров’я. Про це сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції, передає кореспондент УНН.