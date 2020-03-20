В Минздраве рассказали, почему в Украине не тестируют всех подряд на COVID-19

"Сейчас у нас установлен следующий алгоритм. Мы работаем по этому алгоритму. В случае, если мы будем менять алгоритм - мы будем всех тестировать и будет такая необходимость, мы будем переходить на такие модели тестирования. В тоже время, Всемирная организация здравоохранения и рекомендации, которые они дают и опыт других стран, кроме Кореи, показывает, что тестируют только тех, кто обращается за медицинской помощью и с симптомами. Это в первую очередь зависит и от нагрузки на систему здравоохранения", - сказал Ляшко.

Он отметил, что недавно итальянские медики обращались к людям и просили их не приходить на тестирование, если у них нет симптомов, поскольку лаборатории не успевают работать.

Напомним, в Украине подтверждено 26 случаев заболевания COVID-19, за сутки поступило 56 подозрений.