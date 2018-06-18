У МОЗ розказали, чому в системі "Електронне здоров'я" виникають збої

"Система працює стабільно. Трапляється локальне сповільнення роботи системи, у більшості випадків через погану якість інтернет-зв'язку", - йдеться у повідомленні.

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Загалом, станом на 9:00 18.06 до системи "Електронне здоров'я" приєдналось 1 247 медичних закладів по Україні. В Києві таких 71.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України представили систему професійного ліцензування лікарів. За цією системою всі лікарі отримають професійні ліцензії.