У МОЗ розказали, чому в системі "Електронне здоров'я" виникають збої
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Збої в системі "Електронне здоров'я" відбуваються локально, і в більшості випадків через поганий інтернет-зв'язок. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у відповідь на запит УНН.
"Система працює стабільно. Трапляється локальне сповільнення роботи системи, у більшості випадків через погану якість інтернет-зв'язку", - йдеться у повідомленні.
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Загалом, станом на 9:00 18.06 до системи "Електронне здоров'я" приєдналось 1 247 медичних закладів по Україні. В Києві таких 71.
Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України представили систему професійного ліцензування лікарів. За цією системою всі лікарі отримають професійні ліцензії.