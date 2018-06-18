В Минздраве рассказали, почему в системе "Электронное здоровье" возникают сбои

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9 марта, 17:47 • 114613 просмотра

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8 марта, 13:20 • 144423 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 147782 просмотра

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КИЕВ. 18 июня. УНН. Сбои в системе “Электронное здоровье” происходят локально, и в большинстве случаев из-за плохой интернет-связи. Об этом сообщает Министерство здравоохранения в ответ на запрос УНН.

"Система работает стабильно. Случается локальное замедление работы системы, в большинстве случаев из-за плохого качества интернет-связи", - говорится в сообщении.

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Всего, по состоянию на 9:00 18.06, к системе "Электронное здоровья" присоединилось 1247 медицинских учреждений по Украине. В Киеве таких 71.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины представило систему профессионального лицензирования врачей. По этой системе все врачи получат профессиональные лицензии.

Украинские Национальные Новости

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