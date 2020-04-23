У МОЗ пояснили, чому замовляють захисні костюми в Китаї, а не шиють в Україні

КИЇВ. 23 квітня. УНН. Міністерство охорони здоров’я не може купувати костюми біологічного захисту без відповідної сертифікації, якої поки українські виробники надати не можуть. Однак це питання планують зрушити з місця. Про це під час онлайн брифінгу на тему: “Закупівлі МОЗ” повідомила заступниця Міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова, передає кореспондент УНН.