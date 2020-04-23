У МОЗ пояснили, чому замовляють захисні костюми в Китаї, а не шиють в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Міністерство охорони здоров’я не може купувати костюми біологічного захисту без відповідної сертифікації, якої поки українські виробники надати не можуть. Однак це питання планують зрушити з місця. Про це під час онлайн брифінгу на тему: “Закупівлі МОЗ” повідомила заступниця Міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова, передає кореспондент УНН.
“Це абсолютно правильно (бажання купувати засоби індивідуального захисту у вітчизняних виробників — ред.), але якщо ми говоримо про життя та безпеку, і про продукцію, яка виготовлена в переналаштованій лінії, цеху, без підтвердження відповідності — тут питання до сертифікації. Що стосується саме українських виробників, ми б залюбки купували, якщо б було підтвердження відповідності цим стандартам”, — розповіла Шаталова.
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Вона підкреслила, що вже підіймала це питання з міністром економіки та нардепами.
“Я думаю, що ми повинні це питання зрушити з місця і підготуватись до можливих викликів, і бути впевненими, що наше українське може бути якісним і захищеним. Це питання є чутливим, адже здоров’я лікарів є стратегічним блоком забезпечення державної безпеки”, — зазначила заступник міністра.
Нагадаємо, що на закупівлю костюмів біологічного захисту МОЗ виділило 35 млн грн.