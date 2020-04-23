В Минздраве объяснили, почему заказывают защитные костюмы в Китае, а не шьют в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Министерство здравоохранения не может покупать костюмы биологической защиты без соответствующей сертификации, которой пока украинские производители предоставить не могут. Однако этот вопрос планируют сдвинуть с места. Об этом во время онлайн брифинга на тему: “Закупки МЗ” сообщила заместитель Министра здравоохранения Светлана Шаталова, передает корреспондент УНН.
“Это абсолютно правильно (желание покупать средства индивидуальной защиты у отечественных производителей — ред.), но если мы говорим о жизни и безопасности, и о продукции, производимой в перенастроеных линиях, цехах, без подтверждения соответствия — здесь вопрос к сертификации. Что касается именно украинских производителей, мы бы с удовольствием покупали, если бы было подтверждение соответствия этим стандартам”, — рассказала Шаталова.
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Она подчеркнула, что уже поднимала этот вопрос с министром экономики и нардепами.
“Я думаю, что мы должны этот вопрос сдвинуть с места и подготовиться к возможным вызовам, и быть уверенными, что наше украинское может быть качественным и защищенным. Этот вопрос является чувствительным, ведь здоровье врачей является стратегическим блоком обеспечения государственной безопасности”, — отметила замминистра.
Напомним, что на закупку костюмов биологической защиты МЗ выделило 35 млн грн.