В Минздраве объяснили, почему заказывают защитные костюмы в Китае, а не шьют в Украине

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Министерство здравоохранения не может покупать костюмы биологической защиты без соответствующей сертификации, которой пока украинские производители предоставить не могут. Однако этот вопрос планируют сдвинуть с места. Об этом во время онлайн брифинга на тему: “Закупки МЗ” сообщила заместитель Министра здравоохранения Светлана Шаталова, передает корреспондент УНН.

