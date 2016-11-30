У МОЗ очікують, що у 2017 році тариф на первинну меддопомогу становитиме у середньому 210 грн

За її словами, ці гроші перераховуватимуться з держбюджету.

"Вам не доведеться ходити з грішми до лікаря, це є дуже важливий принцип нашої реформи. Кошти підуть з бюджету. Але сьогодні вони йдуть у дуже дивний спосіб просто на розписані, на розграфлені по території лікарні на територіальній основі. Лікарі підуть за вами. Коли ви прийдете до лікаря, він запропонує вам приписатися до нього, укласти з ним угоду, що ви будете у нього лікуватися. Коли ви це зробите - ви отримаєте свій унікальний номер, система вас побачить, за вас заплатить установлений тариф, яки,й за нашими розрахунками, в середньому наступного року становитиме 210 грн на рік на людину. Бо ми на первинній допомозі будемо платити за людину", - зауважила вона.