В Минздраве ожидают, что в 2017 году тариф на первичную медпомощь составит в среднем 210 грн

По ее словам, эти деньги будут перечисляться из госбюджета.

"Вам не придется ходить с деньгами к врачу, это очень важный принцип нашей реформы. Средства пойдут из бюджета. Но сегодня они идут очень странным способом просто на расписанные на разграфленные по территории больницы на территориальной основе. Врачи пойдут за вами. Когда вы придете к врачу, он предложит вам приписаться к нему, заключить с ним соглашение, вы будете у него лечиться. Когда вы это сделаете - вы получите свой уникальный номер, система вас увидит, за вас заплатит установленный тариф, который, и по нашим расчетам, в среднем в следующем году составит 210 грн в год на человека. Ибо мы на первичной помощи будем платить за человека", - отметила она.