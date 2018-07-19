У МОЗ назвали причину масового отруєння у дитячому таборі "Орлятко"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Донецький обласний лабораторний центр МОЗ України встановив причину спалаху гострої кишкової інфекції у дитячому таборі “Орлятко” Донецької області, що стався 16-17 липня 2018 року, передає УНН із посиланням на прес-службу МОЗ.
За інформацією прес-служби, у 18 з 94 хворих підтверджено діагноз гостра дизентерія Зонне, збудниками якої є шигели дизентерії Зонне (Shigella sonnei).
Хворі перебувають під постійним медичним наглядом та отримують необхідне лікування, на даний час їх стан задовільний, відзначили у відомстві.
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“У ході комплексного санітарно-епідеміологічного розслідування були виявлені численні порушення санітарного законодавства”, — йдеться у повідомленні.
У МОЗ нагадали, що дизентерія — це інфекційне захворювання, яке передається від людини до людини. Порушення правил особистої гігієни та вимог санітарного законодавства призводить до серйозних наслідків у вигляді порушення здоров’я громадян (у цьому випадку — дітей) та соціального напруження в громадах.
Нагадаємо, наказом директора позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку “Орлятко” від 17.07.2018 № 94 діяльність закладу “Орлятко” припинена. За фактом порушення санітарно-епідеміологічних вимог за ст. 325 ч.1 Кримінального кодексу України відкрито кримінальне провадження.