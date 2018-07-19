В Минздраве назвали причину массового отравления в детском лагере "Орленок"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Донецкий областной лабораторный центр МЗ Украины установил причину вспышки острой кишечной инфекции в детском лагере "Орленок" Донецкой области, что произошла 16-17 июля 2018 года, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
По информации пресс-службы, в 18 из 94 больных подтвержден диагноз острая дизентерия Зонне, возбудителями которой являются шигеллы дизентерии Зонне (Shigella sonnei).
Больные находятся под постоянным контролем и получают необходимое лечение, в настоящее время их состояние удовлетворительное, отметили в ведомстве.
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"В ходе комплексного санитарно-эпидемиологического расследования были выявлены многочисленные нарушения санитарного законодательства", - говорится в сообщении.
В Минздраве напомнили, что дизентерия - это инфекционное заболевание, которое передается от человека к человеку. Нарушение правил личной гигиены и требований санитарного законодательства приводит к серьезным последствиям в виде нарушения здоровья граждан (в данном случае - детей) и социальной напряженности в общинах.
Напомним, приказом директора загородного детского учреждения оздоровления и отдыха "Орленок" от 17.07.2018 № 94 деятельность учреждения "Орленок" приостановлена. По факту нарушения санитарно-эпидемиологических требований по ст. 325 ч.1 Уголовного кодекса Украины открыто уголовное производство.