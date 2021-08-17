У МОЗ назвали обов'язкову денну норму щеплень від коронавірусу

Деталі

У тексті наголошується, що керівники робіт з ліквідації наслідків спалаху коронавірусу зобов’язані формувати щотижневі плани з вакцинації населення від коронавірусу. Таким чином, мінімальна кількість зроблених щеплень на день має бути:

50 і більше — для пункту щеплення;

50 і більше — для одного центру вакцинації;

100 і більше — для однієї мобільної бригади.

У розпорядженні також зазначається, що керівники робіт повинні щодня моніторити виконання цих показників та інформувати Міністерство охорони здоров’я про досягнення щотижневих планів по охопленню вакцинацією.

Додамо

В Україні зафіксовано вже 2,267 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 16 серпня, — майже 900, удвічі більше, ніж напередодні. Госпіталізовано за добу при цьому 379 осіб, зменшення проти показника днем раніше.



Також повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримало вже майже 2,8 мільйона людей. При цьому загалом зробили вже понад 7,5 мільйона щеплень, за останню добу з яких — понад 123 тисячі, більшість з них — першою дозою.