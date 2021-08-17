У МОЗ назвали обов'язкову денну норму щеплень від коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. У Міністерстві охорони здоров’я встановили добову норму вакцинації населення від COVID-19 в Україні. Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко видав відповідне розпорядження для керівників робіт з ліквідації спалаху COVID-19. Текст розпорядження оприлюднили на сайті МОЗ, передає УНН.
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У тексті наголошується, що керівники робіт з ліквідації наслідків спалаху коронавірусу зобов’язані формувати щотижневі плани з вакцинації населення від коронавірусу. Таким чином, мінімальна кількість зроблених щеплень на день має бути:
У розпорядженні також зазначається, що керівники робіт повинні щодня моніторити виконання цих показників та інформувати Міністерство охорони здоров’я про досягнення щотижневих планів по охопленню вакцинацією.
Додамо
В Україні зафіксовано вже 2,267 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 16 серпня, — майже 900, удвічі більше, ніж напередодні. Госпіталізовано за добу при цьому 379 осіб, зменшення проти показника днем раніше.
Також повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримало вже майже 2,8 мільйона людей. При цьому загалом зробили вже понад 7,5 мільйона щеплень, за останню добу з яких — понад 123 тисячі, більшість з них — першою дозою.