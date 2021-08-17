В Минздраве назвали обязательную дневную норму прививок от коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. В Министерстве здравоохранения установили суточную норму вакцинации населения от COVID-19 в Украине. Министр здравоохранения Виктор Ляшко выдал соответствующее распоряжение для руководителей работ по ликвидации вспышки COVID-19. Текст распоряжения обнародовали на сайте Минздрава, передает УНН.
Детали
В тексте отмечается, что руководители работ по ликвидации последствий вспышки коронавируса обязаны формировать еженедельные планы по вакцинации населения от коронавируса. Таким образом, минимальное количество сделанных прививок в день должно быть:
В распоряжении также отмечается, что руководители работ должны ежедневно мониторить выполнение этих показателей и информировать Министерство здравоохранения о достижении еженедельных планов по охвату вакцинацией.
Добавим
В Украине зафиксировано уже 2,267 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 16 августа — почти 900, вдвое больше, чем накануне. Госпитализировано за сутки при этом 379 человек, уменьшение против показателя днем ранее.
Также полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получило уже почти 2,8 миллиона человек. При этом в целом сделали уже более 7,5 миллиона прививок, за последние сутки из которых — более 123 тысяч, большинство из них — первой дозой.