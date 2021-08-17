В Україні 2,267 млн випадків COVID-19, за добу - 890

КИЇВ. 17 серпня. УНН. В Україні зафіксовано вже 2,267 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 16 серпня, - майже 900, удвічі більше, ніж напередодні. Госпіталізовано за добу при цьому 379 осіб, зменшення проти показника днем раніше. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.