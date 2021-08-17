В Украине 2,267 млн случаев COVID-19, за сутки - 890

КИЕВ. 17 августа. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,267 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 16 августа - почти 900, вдвое больше, чем накануне. Госпитализировано за сутки при этом 379 человек, уменьшение против показателя днем ранее. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.