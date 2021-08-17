В Украине 2,267 млн случаев COVID-19, за сутки - 890
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,267 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 16 августа - почти 900, вдвое больше, чем накануне. Госпитализировано за сутки при этом 379 человек, уменьшение против показателя днем ранее. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.
"За сутки 16 августа 2021 года в Украине зафиксировано 890 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19", - сообщили в Минздраве.
Также за минувшие сутки:
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- госпитализировано - 379 человек;
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- летальных исходов - 27;
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- выздоровели - 433 человека.
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- протестировано: методом ПЦР - 21 347 человек, методом ИФА - 7655 человек, экспресс-тестами - 18 427 человек.
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За все время пандемии в Украине:
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- заболело - 2 267 219 человек;
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- выздоровели - 2 197 508 человек;
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- летальных исходов - 53 296;
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- проведено ПЦР-тестов - 11 699 182.
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Детали
Из заболевших за минувшие сутки: детей - 81, медработников - 10.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (127), Одесской (111), Харьковской (86), Запорожской (74) и Луганской (68) областях.
Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 18-м месте по распространению и на 19-м - по количеству смертей от COVID-19.
Дополнение
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.
С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. В Минздраве отмечали, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.
Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.
С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности.
16 июня правительство смягчило карантинные ограничения в Украине и продлило действие карантина до октября.
В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".
Все области сейчас находятся в "зеленой" зоне.