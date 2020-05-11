У МОЗ назвали області з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. За останню добу найбільше людей захворіло на COVID-19 у Києві, у Чернівецькій та Рівненській областях. Про це сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час виїзного брифінгу в Полтаві в понеділок, передає кореспондент УНН.
“Якщо говорити в розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в місті Київ - 66, а також у Чернівецькій області - 56, Рівненській області - 52, а також в Львівській області - 45”, - сказав Максим Степанов.
Він зазначив, що за попередню добу було здійснено 5157 досліджень методом ПЛР.
Нагадаємо, за добу в Україні зафіксували 416 осіб, які захворіли на COVID-19.