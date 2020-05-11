В Минздраве назвали области с наибольшим суточным приростом больных COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. За последние сутки больше всего людей заболели COVID-19 в Киеве, в Черновицкой и Ровенской областях. Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов во время выездного брифинга в Полтаве в понедельник, передает корреспондент УНН.
"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев - 66, а также в Черновицкой области - 56, Ровенской области - 52, а также во Львовской области - 45", - сказал Максим Степанов.
Он отметил, что за предыдущие сутки было сделано 5157 исследований методом ПЦР.
Напомним, за сутки в Украине зафиксировали 416 человек, заболевших COVID-19.