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В Минздраве назвали области с наибольшим суточным приростом больных COVID-19

Киев • УНН

 • 21999 просмотра

КИЕВ. 11 мая. УНН. За последние сутки больше всего людей заболели COVID-19 в Киеве, в Черновицкой и Ровенской областях. Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов во время выездного брифинга в Полтаве в понедельник, передает корреспондент УНН.

В Минздраве назвали области с наибольшим суточным приростом больных COVID-19

"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев - 66, а также в Черновицкой области - 56, Ровенской области - 52, а также во Львовской области - 45", - сказал Максим Степанов.

Он отметил, что за предыдущие сутки было сделано 5157 исследований методом ПЦР.

Напомним, за сутки в Украине зафиксировали 416 человек, заболевших COVID-19.

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