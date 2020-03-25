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У МОЗ дали рекомендації, як уникнути погіршення психологічного стану під час карантину

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. Під час карантину варто попіклуватись не тільки про фізичне здоров’я, але й про психічне. Тож Міністерство охорони здоров’я дало рекомендації, як підтримувати гарний психологічний стан у такий період, передає УНН з посиланням на пресслужбу відомства.

“Через тритижневий карантин в Україні задля попередження поширення COVID-19 населення починає відчувати паніку. МОЗ України наголошує, „вірус паніки“ страшніший за коронавірусну інфекцію. Окрім фізичного здоров’я, попіклуйтесь і про психічне”, — зауважили у міністерстві.

Тож щоб уникнути погіршення психологічного стану, потрібно виявити проблему та знайти її вирішення.

Так, якщо у вас з’явився страх спілкування з оточуючими, ви стали більш замкнутими, вихід — кооперуватися у невеликі групи і проводьте час разом онлайн:
• книжкові клуби;
• чемпіонати з настільних ігор;
• кіноперегляди

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У разі, якщо у вас депресія через недостатню активність на карантині необхідно розглянути спорт у домашніх умовах, знайти нове хобі чи зайнятись самовдосконаленням.

Якщо ж ви постійно гуглите будь-які симптоми COVID-19 та приміряєте їх на собі, то поради наступні:
не займайтесь самолікування;
• цікавтеся інформацією у фахівців;
• дотримуйтесь правил особистої гігієни;
• самоізолюйтеся;
• вивчіть статистику й оцініть усі реальні ризики і варіанти розвитку подій

Ще однією проблемою може бути скуповування великої кількості продуктів та засобів гігієни. Проте у МОЗ запевняють — товарного дефіциту не буде. Це спекуляція свідомістю людей, тому ставтеся до всього критично. Багато хто з нас стикався і з більш небезпечними вірусами та з успіхом їх перемагав.

“Піклуйтеся про своє психічне і фізичне здоров’я, будьте критичними до інформації у ЗМІ”, — порадили у міністерстві.

Нагадаємо, що уряд запровадив режим надзвичайної ситуації по всій території України до 24 квітня.

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