У МОЗ дали рекомендації, як уникнути погіршення психологічного стану під час карантину

КИЇВ. 25 березня. УНН. Під час карантину варто попіклуватись не тільки про фізичне здоров’я, але й про психічне. Тож Міністерство охорони здоров’я дало рекомендації, як підтримувати гарний психологічний стан у такий період, передає УНН з посиланням на пресслужбу відомства.