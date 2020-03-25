В Минздраве дали рекомендации, как избежать ухудшения психологического состояния во время карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Во время карантина стоит позаботиться не только о физическом здоровье, но и о психическом. Поэтому Министерство здравоохранения дало рекомендации, как поддерживать хорошее психологическое состояние в такой период, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Из-за трехнедельного карантина в Украине для предупреждения распространения COVID-19 население начинает чувствовать панику. Минздрав Украины отмечает, "вирус паники" страшнее коронавирусной инфекции. Кроме физического здоровья, позаботьтесь и о психическом", - отметили в министерстве.
Поэтому во избежание ухудшения психологического состояния, нужно выявить проблему и найти ее решение.
Так, если у вас появился страх общения с окружающими, вы стали более замкнутыми, выход - кооперироваться в небольшие группы и проводить время вместе онлайн:
• книжные клубы;
• чемпионаты по настольным играм;
• кинопросмотры
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В случае, если у вас депрессия из-за недостаточной активности на карантине необходимо рассмотреть спорт в домашних условиях, найти новое хобби или заняться самосовершенствованием.
Если же вы постоянно гугле какие-либо симптомы COVID-19 и примеряете их на себя, то советы следующие:
• не занимайтесь самолечением;
• интересуйтесь информацией у специалистов;
• соблюдайте правила личной гигиены;
• самоизолируйтесь;
• изучите статистику и оцените все реальные риски и варианты развития событий.
Еще одной проблемой может быть покупка большого количества продуктов и средств гигиены. Однако в Минздраве уверяют - товарного дефицита не будет. Это спекуляция сознанием людей, поэтому относитесь ко всему критически. Многие из нас сталкивались и с более опасными вирусами и успешно их побеждали.
"Заботьтесь о своем психическом и физическом здоровье, будьте критичными к информации в СМИ", - посоветовали в министерстве.
Напомним, что правительство ввело режим чрезвычайной ситуации по всей территории Украины до 24 апреля.