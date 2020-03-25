В Минздраве дали рекомендации, как избежать ухудшения психологического состояния во время карантина

КИЕВ. 25 марта. УНН. Во время карантина стоит позаботиться не только о физическом здоровье, но и о психическом. Поэтому Министерство здравоохранения дало рекомендации, как поддерживать хорошее психологическое состояние в такой период, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.