У Москві затримали "віце-прем'єра Криму"
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. У Москві затримали так званого "віце-прем'єра Криму", екс-депутата Верховної Ради АРК Віталія Нахлупіна, якого в Україні обвинувачують у державній зраді. Про це повідомляє ТАСС, передає УНН.
"Віце-прем'єр Віталій Нахлупін затриманий в Москві правоохоронними органами. Ведуться слідчі дії щодо посадових осіб та низки структур", - повідомляє прес-служба підконтрольного Кремлю глави Криму Сергія Аксьонова.
Нахлупін займає посаду "віце-прем'єра Криму" з січня 2016 року. Повідомляється, що він "курирує дорожнє будівництво і виконання федеральної цільової програми соціально-економічного розвитку регіону".
Нагадаємо, прокуратура АР Крим повідомила, що направила в суд обвинувальні акти щодо 11 колишніх депутатів Верховної Ради АРК, яким інкримінується державна зрада, серед них і В.Нахлупін.
У березні 2014 року ці депутати Верховної Ради Криму надали допомогу і сприяли окупації Криму. Зокрема, вони незаконно прийняли низку постанов, в результаті чого було створено нелегітимне державне утворення "Республіка Крим".