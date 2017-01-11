Апелляционный суд определил, где будет слушать дела экс-депутатов Крыма за госизмену
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Апелляционный суд Киева определил территориальную подсудность для всех уголовных производств в отношении бывших депутатов Автономной Республики Крым, обвиняемых в государственной измене. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры АРК.
Согласно решению суда, уголовное производство в отношении бывшего депутата В.Нахлупина будет слушать Святошинский районный суд Киева, а в отношении экс-депутата С.Савченко - Печерский районный суд Киева, дело бывшего депутата Р.Ильясова будет рассматривать Соломенский районный суд Киева, экс-депутата В.Кличникова - Днепровский районный суд Киева.
Дела в отношении экс-депутатов Цекова С.П., Иоффе Г.А., Заиченко А.А., Шувайникова С.И., Фикса Е.З. и Гафарова Е.С. будет рассматривать Деснянский районный суд Киева, а экс-депутата К.Бахарева - Подольский районный суд.
Напомним, 29 декабря прокуратура Автономной Республики Крым сообщила, что направила в суд обвинительные акты в отношении 11 бывших депутатов Верховной Рады АРК, которым инкриминируется государственная измена, а именно Цекова С.П., Савченко С.Б., Бахарева К.М., Гафарова Е.С., Заиченко А.А., Ильясова Р.И., Иоффе Г.А., Клычникова В.М., Нахлупина В.Г., Фикса Е.З., Шувайникова С.И.
Установлено, что в марте 2014 года эти депутаты Верховной Рады Крыма оказали помощь и способствовали оккупации Крыма. В частности, они незаконно приняли ряд постановлений, в результате чего было создано нелегитимно государственное образование "Республика Крым".
Указанным обвиняемым грозит лишение свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет.