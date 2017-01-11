Апеляційний суд визначив, де слухатимуть справи екс-депутатів Криму за держзраду

Згідно з рішенням суду, кримінальне провадження щодо колишнього депутата В.Нахлупіна слухатиме Святошинський районний суд Києва, а щодо екс-депутата С.Савченко - Печерський районний суд Києва, справу колишнього депутата Р.Ільясова розглядатиме Солом’янський районний суд Києва, екс-депутата В.Кличнікова - Дніпровський районний суд Києва.

Справи стосовно екс-депутатів Цекова С.П., Іоффе Г.А., Заїченка А.А., Шувайникова С.І., Фікса Є.З. та Гафарова Е.С. розглядатиме Деснянський районний суд Києва, а екс-депутата К.Бахарєва - Подільский районний суд.

Нагадаємо, 29 грудня прокуратура Автономної Республіки Крим повідомила, що направила до суду обвинувальні акти стосовно 11 колишніх депутатів Верховної Ради АРК, яким інкримінується державна зрада, а саме Цекова С.П., Савченко С.Б., Бахарєва К.М., Гафарова Е.С., Заїченка А.А., Ільясова Р.І., Іоффе Г.А., Кличнікова В.М., Нахлупіна В.Г., Фікса Є.З., Шувайникова С.І.

Встановлено, що у березні 2014 ці депутати Верховної Ради Криму надали допомогу та сприяли окупації Криму. Зокрема, вони незаконно прийняли ряд постанов, в результаті чого було створено нелегітимне державне утворення “Республіка Крим”.

Вказаним обвинуваченим загрожує позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років.