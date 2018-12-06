У Москві школяр з ножем спробував взяти вчителів у заручники
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Учень однієї зі шкіл на південному сході Москви прийшов в школу, озброївшись ножем, і спробував погрожувати вчителям. Про це повідомляє агентство ТАСС з посиланням на джерело в правоохоронних органах, передає УНН.
“В одну зі шкіл на південному сході міста учень прийшов з ножем. Спочатку він погрожував учителям, а зараз загрожує себе вбити”, — сказав співрозмовник агентства.
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Крім того, джерело в правоохоронних органах повідомляє, що причиною вчинку школяра могла стати отримана ним погана оцінка.
“За попередніми даними, мотивом такого вчинку могла стати погана оцінка, старшокласник з благополучної сім’ї”, — сказало джерело.
Як зазначило джерело, частина дітей і вчителів евакуювали з навчального закладу і знаходяться в безпеці.
“Постраждалих немає”, — сказало джерело.
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Також за його повідомленнями, переговори з підлітком тривають, співробітникам поліції він поки не переданий.
Разом з тим, на телеграм-каналі Mash повідомили, що інцидент стався у школі № 1359 в Жулебіно. За його інформацією, 16-річний підліток прийшов з ножем в школу. У каналі повідомляється, що охорона школи і адміністратор при вході помітили у підлітка довгий ніж, який виднівся з-під одягу, але дали йому пройти в роздягальню, а потім закрили двері, щоб ізолювати його від інших учнів. Однак школяр все ж вийшов з роздягальні і тепер знаходиться “в одному зі шкільних приміщень зі скляними дверима”, де читає книгу.
Нагадаємо, прокуратура розслідує цинічне побиття учениці ПТУ у Запоріжжі.