В Москве школьник с ножом попытался взять учителей в заложники
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Ученик одной из школ на юго-востоке Москвы пришел в школу, вооружившись ножом, и попытался угрожать учителям. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, передает УНН.
“В одну из школ на юго-востоке города ученик пришел с ножом. Сначала он угрожал учителям, а сейчас угрожает себя убить”, - сказал собеседник агентства.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Похищение двух девушек в Киеве оказалось розыгрышем
Кроме того, источник в правоохранительных органах сообщает, что причиной поступка школьника могла стать полученная им плохая оценка.
“По предварительным данным, мотивом такого поступка могла стать плохая оценка, старшеклассник из благополучной семьи”, — сказал источник.
Как отметил источник, часть детей и учителей эвакуированы из учебного заведения и находятся в безопасности.
“Пострадавших нет”, — сказал источник.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Керченский стрелок сжег личные вещи перед нападением
Также по его сообщениям, переговоры с подростком продолжаются, сотрудникам полиции он пока не передан.
Вместе с тем, на телеграмм-канале Mash сообщили, что инцидент произошел в школе № 1359 в Жулебино. По его информации, 16-летний подросток пришел с ножом в школу. В канале сообщается, что охрана школы и администратор на входе заметили у ребенка длинный нож, который виднелся из-под одежды, но дали ему пройти в раздевалку, а потом закрыли двери, чтобы изолировать его от других учеников. Однако школьник все же вышел из раздевалки и теперь находится “в одном из школьных помещений за стеклянной дверью”, где читает книгу.
Напомним, прокуратура расследует циничное избиение ученицы ПТУ в Запорожье.