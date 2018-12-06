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В Москве школьник с ножом попытался взять учителей в заложники

Киев • УНН

 • 12720 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Ученик одной из школ на юго-востоке Москвы пришел в школу, вооружившись ножом, и попытался угрожать учителям. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, передает УНН.

В Москве школьник с ножом попытался взять учителей в заложники

“В одну из школ на юго-востоке города ученик пришел с ножом. Сначала он угрожал учителям, а сейчас угрожает себя убить”, - сказал собеседник агентства.

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Кроме того, источник в правоохранительных органах сообщает, что причиной поступка школьника могла стать полученная им плохая оценка.

“По предварительным данным, мотивом такого поступка могла стать плохая оценка, старшеклассник из благополучной семьи”, — сказал источник.

Как отметил источник, часть детей и учителей эвакуированы из учебного заведения и находятся в безопасности.

“Пострадавших нет”, — сказал источник.

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Также по его сообщениям, переговоры с подростком продолжаются, сотрудникам полиции он пока не передан.

Вместе с тем, на телеграмм-канале Mash сообщили, что инцидент произошел в школе № 1359 в Жулебино. По его информации, 16-летний подросток пришел с ножом в школу. В канале сообщается, что охрана школы и администратор на входе заметили у ребенка длинный нож, который виднелся из-под одежды, но дали ему пройти в раздевалку, а потом закрыли двери, чтобы изолировать его от других учеников. Однако школьник все же вышел из раздевалки и теперь находится “в одном из школьных помещений за стеклянной дверью”, где читает книгу.

Напомним, прокуратура расследует циничное избиение ученицы ПТУ в Запорожье.

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