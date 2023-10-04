У москві лунає повітряна тривога
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. У російській столиці москві лунає сигнал повітряної тривоги. Про це повідомляють росЗМІ, пише УНН.
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"У центрі москви лунає сигнал повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що раніше МНС росії повідомляло, що 4 жовтня буде проведено тестування системи оповіщення.
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Міністерство оборони росії заявляє про нібито знищення силами протиповітряної оборони протикорабельної ракети “Нептун” над акваторією Чорного моря.