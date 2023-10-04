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У москві лунає повітряна тривога

У москві лунає повітряна тривога

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 жовтня. УНН. У російській столиці москві лунає сигнал повітряної тривоги. Про це повідомляють росЗМІ, пише УНН

Цитата 

"У центрі москви лунає сигнал повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що раніше МНС росії повідомляло, що 4 жовтня буде проведено тестування системи оповіщення. 

Нагадаємо

Міністерство оборони росії заявляє про нібито знищення силами протиповітряної оборони протикорабельної ракети “Нептун” над акваторією Чорного моря.

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