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В москве раздается воздушная тревога

В москве раздается воздушная тревога

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 октября. УНН. В российской столице москве раздается сигнал воздушной тревоги. Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН

Цитата 

"В центре москвы раздается сигнал воздушной тревоги", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее МЧС россии сообщало, что 4 октября будет проведено тестирование системы оповещения. 

Напомним

Министерство обороны россии заявляет о якобы уничтожении силами противовоздушной обороны противокорабельной ракеты “Нептун” над акваторией Черного моря.

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