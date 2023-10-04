В москве раздается воздушная тревога
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. В российской столице москве раздается сигнал воздушной тревоги. Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.
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"В центре москвы раздается сигнал воздушной тревоги", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ранее МЧС россии сообщало, что 4 октября будет проведено тестирование системы оповещения.
Напомним
Министерство обороны россии заявляет о якобы уничтожении силами противовоздушной обороны противокорабельной ракеты “Нептун” над акваторией Черного моря.