У москві евакуювали Київський вокзал: що відомо

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Київський вокзал тимчасово закрито через оперативні заходи правоохоронців — пасажирів евакуйовано.

Відомство Московської залізниці повідомило, що прохід на платформи можливий через паркування — рух поїздів ситуація не впливає.

За даними росЗМІ, вокзал закрили через повідомлення про мінування.