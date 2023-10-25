У москві евакуювали Київський вокзал: що відомо
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. У столиці рф евакуювали Київський вокзал. Як повідомляює Telegram-канал Астра, на вокзалі проводяться оперативні заходи правоохоронців, передає УНН.
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Київський вокзал тимчасово закрито через оперативні заходи правоохоронців — пасажирів евакуйовано.
Відомство Московської залізниці повідомило, що прохід на платформи можливий через паркування — рух поїздів ситуація не впливає.
За даними росЗМІ, вокзал закрили через повідомлення про мінування.