В москве эвакуировали Киевский вокзал: что известно
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В столице рф эвакуировали Киевский вокзал. Как сообщает Telegram-канал Астра, на вокзале проводятся оперативные мероприятия правоохранителей, передает УНН.
Детали
Киевский вокзал временно закрыт из-за оперативных мероприятий правоохранителей — пассажиры эвакуированы.
Ведомство Московской железной дороги сообщило, что проход на платформы возможен из-за парковки — на движение поездов ситуация не влияет.
По данным росСМИ, вокзал закрыли из-за сообщения о минировании.