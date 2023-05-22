У москві автомобіль патріарха кирила потрапив у ДТП - росЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Сьогодні зранку автомобіль російського патріарха кирила потрапив у аварію, про це повідомляють росЗМІ, пише УНН.
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Повідомляється, що у москві близько 7 ранку сталася ДТП, у яку потрапив автомобіль патріарха рф кирила. "Аурус" потрапив у аварію в центрі москви, на перетині проспекту Миру і Лікарняного провулка. За даними телеграм-каналів, машина була закріплена за патріархом кирилом.
Автомобіль патріарха "Аурус" зіткнувся з машиною марки "Volvo". росЗМІ говорять, що ніхто з людей серйозно не постраждав. Чи був у машині патріарх наразі невідомо.
У РПЦ вже заперечили, що "Аурус", який потрапив в ДТП - є машиною патріарха кирила.
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