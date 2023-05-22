В москве автомобиль патриарха кирилла попал в ДТП - росСМИ

Детали

Сообщается, что в москве около 7 утра произошло ДТП, в которое попал автомобиль патриарха рф кирилла. "Аурус" попал в аварию в центре москвы, на пересечении проспекта Мира и Больничного переулка. По данным телеграм-каналов, машина была закреплена за патриархом кириллом.

Автомобиль патриарха "Аурус" столкнулся с машиной марки "Volvo". росСМИ говорят, что никто из людей серьезно не пострадал. Был ли в машине патриарх пока неизвестно.

В РПЦ уже отрицают, что "Аурус", который попал в ДТП - является машиной патриарха Кирилла.

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