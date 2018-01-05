У московському метро пасажир відкрив стрілянину
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. У Московському метрополітені чоловік відкрив стрілянину з травматичного пістолета, у результаті чого поранення отримали двоє людей. Про це повідомляє Эхо Москвы, передає УНН.
"Пасажир почав стріляти з травматичного пістолета після конфлікту з охоронцями МЦК (Московське центральне кільце - ред.). Причини спору поки невідомі", - йдеться у повідомленні.
Відзначається, що інцидент стався вчора пізно ввечері на станції "Лихобори". Чоловік зробив чотири постріли і поранив двох співробітників охорони, їх доставили до лікарні. Життям поранених ніщо не загрожує. 29-річний пасажир був у стані алкогольного сп'яніння, дані про це зафіксували і внесли в протокол поліції.
Стрілка затримали поліцейські, які прибули на місце події, і відправили до відділення, опору він не чинив. МВС проводить перевірку, вирішується питання про порушення кримінальної справи.
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