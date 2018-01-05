В московском метро пассажир открыл стрельбу

"Пассажир начал стрелять из травматического пистолета после конфликта с охранниками МЦК (Московское центральное кольцо - ред.). Причины спора пока неизвестны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошел вчера позно вечером на станции "Лихоборы". Мужчина совершил четыре выстрела и ранил двух сотрудников охраны, их доставили в больницу. Жизни раненых ничто не угрожает. 29-летний пассажир был в состоянии алкогольного опьянения, данные об этом зафиксировали и внесли в протокол полиции.

Стрелявшего задержали прибывшие на место полицейские и отправили в отделение, сопротивления он не оказывал. МВД проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, в России на обувном складе сгорели 10 человек.