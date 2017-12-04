У МОН назвали умови вступу до ВНЗ у 2018 році

Зокрема, за даними МОН, наступного року для вступу після 11 класів на бакалавра чи магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань два конкурсні предмети будуть фіксованими. Третій вступник зможе обрати з двох альтернативних варіантів.

Крім того, в умовах вступу з'явився список спеціальностей, з яких замість творчих конкурсів проводитимуться творчі заліки — нова форма вступного випробування. Це буде етап доконкурсного відбору, під час якого вступники заздалегідь отримають можливість підтвердити свої творчі здібності. За його підсумками вони зможуть взяти участь у конкурсі на основі ЗНО. Творчі заліки виші можуть проводити вже з 1 лютого 2018 року й до 26 липня.

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Окрім результатів ЗНО 2018-го, вступники також зможуть використати результати 2017 та 2016 років з усіх предметів, окрім іноземних мов. Це пов’язано зі зміною формату проведення тестування з іноземних мов у 2018-му. Зокрема, на ЗНО з англійської, іспанської, німецької та французької мов тести включатимуть аудіювання і матимуть 2 рівні складності — академічний і профільний.

Ще одна зміна — кількість заяв, які зможе подавати вступник 2018 року на місця державного та регіонального замовлення. Кількість заяв зменшена з 9 до 7, а подавати їх можна буде не більш ніж на 4 спеціальності(як і цього року). Подання заяв на контракт не обмежується.

Для вступу на окремі медичні спеціальності встановлено мінімальну кількість балів з біології, хімії або математики. Вона становитиме 150 балів і стосуватиметься спеціальностей “Стоматологія”, “Медицина”, “Педіатрія”.

В Умовах прийому на 2018-й залишилися цьогорічні коефіцієнти — регіональний, сільський, галузевий, однак були дещо змінені їх величини.

У МОН відзначили, що реєстрація електронних кабінетів вступників на основі повної загальної середньої освіти буде відкрита 2 липня і триватиме до 25 липня. Прийом заяв та документів розпочнеться 12 липня. Ті, хто вступатиме до вишів на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів, зможуть подати заяви до 20 липня. Для тих же абітурієнтів, які вступатимуть лише на основі сертифікатів ЗНО, подання заяв буде відкрито до 26 липня.

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Дізнатися, хто пройшов на бюджет, вступники зможуть 1 серпня — цього дня оприлюднять рейтинговий список із зазначенням рекомендованих до зарахування. На місця державного та регіонального замовленням зарахування відбудеться 7 серпня, а за кошти фізичних або юридичних осіб — не пізніше 30 вересня.

Стосовно ж вступу на магістратуру, то 2018 року обов’язкове єдине фахове вступне випробування за технологією ЗНО складатимуть вступники не лише на спеціальність “Право”, а й на “Міжнародне право”. Також проводитиметься експеримент для вступу за результатами єдиного вступного іспиту з іноземних мов за технологією ЗНО на спеціальності галузей знань: “Гуманітарні науки” (крім спеціальності 035 “Філологія”), “Соціальні та поведінкові науки”, “Журналістика”, “Сфера обслуговування” та “Міжнародні відносини”.

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Раніше Мін’юст уже зареєстрував Умови прийому для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2018 році.

Також нагадуємо, що з 6 до 15 грудня МОН роз’яснюватиме вишам у регіонах Умови прийому на 2018 рік.